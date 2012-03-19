Регионы получат полномочия на случай ЧС

Госдума рассмотрела поправки в закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Изменения направлены на повышение эффективности системы реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации, а также создание дополнительных условий для совершенствования защиты населения и территорий.

Первый зампред комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Язев 16 марта сообщил, что предпосылкой разработки законопроекта послужили исключительные по своему масштабу пожары в российских регионах летом 2010 года.

Стало очевидно, что существующий порядок разграничения полномочий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, органов власти местного самоуправления не позволяет четко разграничить их компетенцию. В результате при возникновении ЧС их действия нередко оказывались разрозненными, требующими длительных процедур согласования.

Дело в том, что эти вопросы регулировались постановлениями Правительства РФ, но оно не регламентировало детально полномочия всех ответственных лиц.

Теперь, в случае возникновения угрозы ЧС, местные власти смогут действовать самостоятельно, не теряя бесценное время, что позволит минимизировать негативные последствия.

Язев пояснил: «В новой редакции закона описаны три режима функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС – режим повседневной деятельности, повышенной готовности и чрезвычайной ситуации. Определены должностные лица, решениями которых такие режимы устанавливаются». По словам депутата, в законе описываются 5 уровней реагирования в случае угрозы ЧС: объективный, местный, региональный, федеральный и особый.

«Введение объектового уровня реагирования позволит более оперативно реагировать на чрезвычайную ситуацию, зона которой не выходит за пределы организации. Что касается особого уровня, он вводится Президентом РФ при необходимости привлечения воинских формирований, в случае катастроф на объектах опасного производства, таких, как ядерные, химические, радиоактивные», - подчеркнул первый зампред комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству Валерий Язев.