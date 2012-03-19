Россияне поддерживают штрафы за пропаганду гомосексуализма и педофилии

Принятие депутатами Законодательного собрания Санкт-Петербурга закона об административной ответственности за пропаганду гомосексуальных и бисексуальных отношений среди детей и подростков поддерживает подавляющее большинство россиян.





На днях губернатор Петербурга Георгий Полтавченко подписал закон, согласно которому в городе вводится ответственность за публичные действия, направленные на пропаганду мужеложства, лесбиянства, бисексуализма, трансгендерности и педофилии среди несовершеннолетних.

С момента принятия закона за подобные действия граждане будут штрафоваться на сумму в 5 тысяч рублей, должностные лица – на 50 тысяч рублей, юридические лица заплатят от 250 до 500 тысяч рублей. Пропаганда педофилии обойдётся юридическим лицам ещё дороже – их будут штрафовать на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

Портал Superjob.ru. выяснил, как отреагировали на принятие скандального закона жители Северной столицы? Инициативу Полтавченко одобряют 75% горожан (79% среди мужчин и 71% среди женщин). Жители Петербурга считают, что гомосексуализм, а тем более педофилия разрушают семейные ценности, столь важные сегодня для жителей России, а также противоречат всем православным, мусульманским и прочим канонам. «Абсолютно логичный закон. Это такая же защита несовершеннолетних, как дорожный знак «Осторожно, дети!» - убеждены респонденты.

12% петербуржцев сочли неуместным принятие закона .

Среди противников инициативы несколько больше женщин (13% против 11% среди мужчин), а также молодых людей в возрасте до 24 лет (16% против 7% среди участников опроса в возрасте 45 лет и старше). По словам участников опроса, «этот закон – очередная «охота на ведьм», вместо его принятия следует ужесточить наказание за педофилию, закрыть все притоны и порносайты». Как замечают опрошенные, «нельзя ставить в одну строку такие понятия, как гомосексуализм и педофилия». «Гомосексуализм – это не болезнь, которую подросток может подхватить от того, что в газетах мелькают изображения Элтона Джона с мужем! Что значит «пропаганда»? У нас и так никто с агитплакатами по Невскому не ходит...», - рассуждают они.

Жителей Петербурга поддерживают и других российских регионах. 75% респондентов поддерживают инициативу Полтавченко и хотели бы, чтобы аналогичный (а по мнению некоторых, и ещё более жёсткий) закон был принят в их городах. «Нужно принять более жёсткий закон, вплоть до уголовного наказания и смертной казни, а не ограничиваться одними штрафами. И делать это на федеральном уровне, а не в рамках отдельно взятого города»; «Эти секс-меньшинства превратились из гонимых в гонителей! Уже воротит от их повсеместной пропаганды!» - возмущаются респонденты.

Число противников закона по стране несколько меньше, чем в Петербурге (9%). «Глупый закон. За совращение малолетних уже есть уголовное наказание, а всё остальное – это личное дело каждого»; «Пропаганда оказывает не столь значительное влияние на выбор сексуальной ориентации. А введение такого закона может существенно нарушить права и свободы людей. Я за толерантность», - рассуждают опрошенные.

В свою очередь те, кто не смог однозначно ответить на предложенный вопрос (13% среди петербуржцев и 16% среди жителей других городов), полагают, что педофилия, вне всяких сомнений, должна подвергаться порицанию и преследованию, тогда как однополые отношения между взрослыми людьми – личный выбор, на который государство влиять не вправе: «Спокойно отношусь к секс-меньшинствам и считаю это личным делом каждого, а вот педофилию нужно искоренять, но уж точно не денежными взысканиями»; «Насчёт педофилии полностью согласен. Что касается пропаганды гомосексуализма, то этот закон нужно сформулировать очень чётко и пояснить, какие именно действия следует расценивать как пропаганду.

Ведь из-за неверной интерпретации могут незаслуженно пострадать невинные люди!»; «Это только в Москве и Питере происходит. Эти клоуны то парады пытаются устраивать, то требуют им всячески потакать. В остальной России, к счастью, ещё не у всех крыша поехала!»