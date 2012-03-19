Каждый пятый россиянин считает, что выборы президента были нечестными

Прошедшие президентские выборы нельзя назвать подлинно свободными и демократическими, считает 21% россиян. 60% респондентов полагают, что выборы прошли в открытой и честной политической борьбе.

Как такому выводу пришел Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). 28% из числа тех, кто считает прошедшие выборы нечестными, указывают на то, что во время голосования было много нарушений. При этом 19% считают, что исход был заранее предрешен, а 12% - что на избирателей оказывалось давление. Кандидаты находились в неравных условиях - так считают 11%.