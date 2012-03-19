Сегодня в России отмечается День подводника

Торжественный митинг, посвященный этой дате, состоится сегодня в Петербурге у памятного знака «100-летие подводных сил России» возле проходной Адмиралтейских верфей. В мероприятии примут участие администрация и сотрудники ОАО «Адмиралтейские верфи», ветераны-подводники.



Вместе с тем в г. Сестрорецке в храме святых Первоверховных апостолов Петра и Павла, построенном в честь российских моряков-подводников, будет отслужен торжественный молебен. Позднее на территории духовно-архитектурного ансамбля храма, у Стены памяти пройдет торжественный митинг. В 14.00 состоится историческая реконструкция боя «Высадка морского десанта», подготовленная молодежным патриотическим клубом «Сестрорецкий рубеж.



Напомним, в 1906 г. по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый разряд кораблей - подводные лодки. Этим же указом в состав Российского флота были включены 10 подводных лодок.



Первая из них - «Дельфин» - была построена на Балтийском заводе в 1904 году.