Смотрите, как выросла дочь Александра Абдулова!

21 марта дочери Александра Абдулова Жене исполнится 5 лет. Через девять месяцев после ее рождения Александра Гавриловича не стало. Сейчас девочка подросла и стала копией мамы актера Людмилы Александровны.

Как рассказывает вдова Абдулова, Женечка эмоциональный, солнечный ребенок, родилась под огненным знаком Овна. И воплощает в себе очень многое: взрывной темперамент, ранимость, инициативность. Она уже сейчас, в пять лет, самодостаточная личность. Станет ли девочка актрисой? "Женя талантливая. Но она явно не балерина и не модель. Актриса тоже вряд ли. У нее более командирские нотки. Думаю, что она может быть режиссером." - говорит Юлия Абдулова.

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