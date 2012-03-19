Петербуржцы с Железноводской улицы протестуют против строительства детского сада

Более пятидесяти человек собрались во дворе дома 25 по Железноводской улице, чтобы остановить незаконную застройку: по мнению жителей, строительство «похоронит» спортивную и детскую площадки, а также создаст угрозу повреждения ближайших домов.

Поддержать протестующих пришел депутат Максим Резник, который за отсутствием собственной приемной, вынужден встречаться с ними «на месте».



При геологической разведке глубина скважин превысила двадцать метров – из-за жители, своими глазами видевшие длинные сваи, решили, что вместо обещанного детского садика, им построят многоэтажный дом.



- Но на самом деле, что они тут строят – не столь важно, - пояснил корреспонденту один из участников схода. – наша цель – предотвратить любую стройку, поскольку она уничтожит единственное в квартале место для семейного отдыха, - добавил он, отметив, что стройка вряд ли благоприятно отразится на здоровье четырех жилых домов, расположенных неподалеку.



По словам жильцов, общественные слушания, отметившиеся большим количеством нарушений законодательства, администрация провела 13 марта – к этому дню, рабочие уже завершили нулевой цикл строительства. Чтобы добиться справедливости, они написали несколько обращений в прокуратуру, однако пока никакого ответа от руки закона не получили.