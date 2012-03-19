У телецентра в Останкино задержали более 100 человек

В Москве в минувшее воскресенье были задержаны более 100 участников митинга "Против наглой лжи канала НТВ" у телецентра "Останкино". Такие данные приводит ГУ МВД РФ по Москве. В ближайшие дни пройдут суды.

Большинство задержанных, согласно официальным данным, оформляют по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения массовой акции). В числе задержанных у телецентра - оппозиционеры Сергей Удальцов и Борис Немцов. В ходе акции протеста они попытались выяснить у полицейских, за что те задерживают других участников митинга. В акции против лжи телеканала НТВ, выпустившего в эфир скандальный фильм об оппозиции (в котором говорится о том, что представителей "среднего класса", вышедшего на Болотную, привели туда за деньги и "печеньки") участвовало несколько сотен москвичей. Разные источники публиковали разные цифры: "Лента.ру" - 300-400 человек, "Новая газета" - 700 участников. В середине акции в Останкино ОМОН произвел несколько жестких задержаний, однако ближе к концу обстановка у телецентра нормализовалась. Участники митинга держали в руках плакаты "НТВ - Насилие, Тупость, Вранье", скандировали "Позор НТВ". Также у здания телецентра оставили большое количество печенья, яблок, денежных купюр, а также несколько старых телевизоров. Акция полностью завершилась к 19:00 по мск. В течение последнего часа около ста митингующих пели хором известные песни, в том числе гимн России.