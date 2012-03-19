Мэр Якутска начинает выполнять предвыборные обещания

Мэр Якутска Айсен Николаев утвердил проект распоряжения "Об организации бесплатного проезда учащихся 1-4 классов в городском общественном транспорте на территории городского округа "город Якутск" с 1 сентября 2012 года".

25 апреля состоится очередная 44 сессия Якутской городской Думы. Проект решения будет вынесен на сессию, сообщает пресс-служба мэрии. Бесплатный проезд для учеников младших классов городском общественном транспорте - одно из обещаний Николаева перед избирателями.