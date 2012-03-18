В Казани после несанкционированного митинга задержаны 10 человек

В Казани сотрудники правоохранительных органов задержали в воскресенье десятерых активных участников несанкционированного митинга против полицейского произвола.

Акцию организовали активисты общества "Против преступности и беззакония" и Казанского общественного союза. В акции на площади Свободы, по оценке полиции, приняли участие около 100 человек.

Мероприятие было посвящено памяти жителя Казани Сергея Назарова, который был задержан по подозрению в краже, и в отделе полиции «Дальний» был зверски изнасилован опертивниками, после чего от полученных травм умер в больнице Митингующие почтили минутой молчания память жертв полицейского произвола.

Митинг начинался довольно спокойно. Все желающие могли взять слово и рассказать свои истории. В акции принимали участие и те граждане, которые сами или члены их семей когда-то пострадали от неправомерных действий полицейских. Многие участники пришли на митинг с плакатами, барабанами.

На митинг пришла также Алия Садыкова, которая рассказала, как в начале этого года 5 дней ее держали в ОП «Дальний», требуя взять на себя вину за кражу в букмекерской конторе, сообщает «Татар-информ».

Акция продолжалась более двух часов. Под конец митинга участники решили устроить несанкционированное шествие к зданию республиканского МВД и возложить возле него венок. Но на подходе к зданию министерства полицейские перегородили проезжую часть и не дали подойти ближе.

Порядка 10 митингующих было задержано и доставлено в отдел полиции «Вишневский». По словам начальника управления МВД России по Казани Рустема Кадырова, задержанные за неповиновение полиции будут привлечены к административной ответственности.