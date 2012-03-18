В Петербурге два человека задержаны во время акции у офиса НТВ
18 марта 2012, 20:47 [ «Аргументы Недели» ]
Около 10 представителей движения "Гражданская ответственность" провели акцию на улице Академика Павлова против показанного на телеканале скандального фильма об оппозиции. Два человека были задержаны.
Им вменяется административное правонарушение - нарушение благоустройства.
Как рассказал один из организаторов - он же один из задержанных - Лев Дмитриев, активисты принесли к офису НТВ три телевизора с наклеенными на них логотипами компании - возвращая, таким образом, свои телевизоры телекомпании, потому что "больше не желают их смотреть". К телевизорам возложили цветы. Завершили акцию тридцать сребреников, брошенных ко входу в офис телекомпании, сообщает fontanka.ru.
Два человека были задержаны и отправлены в 18-е отделение полиции. Им вменяется административное правонарушение - нарушение благоустройства.