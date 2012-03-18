Координатору "Левого фронта" Сергею Удальцову и еще пятерым участникам акции 18 марта возле телецентра "Останкино" вменяется нарушение порядка проведения массовой акции.

По словам самого оппозиционера, в настоящее время в отношении задержанных в ОМВД "Северное Медведково" полиция составляет протоколы по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка проведения массовой акции).

Он отметил, что административные материалы составляются в отношении него и "по всей видимости, на остальных пятерых задержанных возле телецентра", передает Интерфакс.

Суд назначен на завтра, на понедельник, 19 марта, на 11 утра в 412 мировом участке Останкинского суда Москвы.

Статья 20.2 КоАП РФ влечет штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей.

"АН" сообщали, что несанкционированная акция прошла в Москве около телецентра "Останкино". Удальцов принес для сотрудников НТВ печенье. Напомним, возмущение обществености вызвал фильм "Анатомия протеста" в котором участников митинга оппозиции обвинили в том, что они приходят на акции за деньги и печенье. Также был задержан Борис Немцов.

Участники расписали вход в телецентр различными лозунгами против НТВ и действующей власти.

По последним данным, полицейские задержали около 100 человек.