У голодающего в СИЗО Мавроди наблюдается отличное состояние здоровья

Несмотря на объявленную голодовку, состояние здоровья основателя скандально известной пирамиды "МММ" Сергея Мавроди остается в норме, сообщил сегодня его адвокат Александр Молохов.



"Пока нет никаких тревожных предпосылок для ухудшения состояния здоровья, Сергей Пантелеевич пьет воду, находится в хорошем настроении, завтра для нас решающий день", - сказал А. Молохов.

Мировой судья в понедельник рассмотрит сразу 10 административных дел в отношении основателя пирамиды о неуплате штрафов. "Это просто нонсенс, с двух часов дня будут рассматривать сразу 10 дел, за каждое могут дать по 15 суток ареста, такого никогда и нигде не было", - сказал адвокат.

В ближайшее время защита Сергея Мавроди подаст жалобу на первый арест в Европейский суд по правам человека.

В среду в Москве был арестован на пять суток за неуплату штрафа в 1 тыс. рублей основатель скандально известной пирамиды "МММ" Сергей Мавроди. Хамовнический суд Москвы в пятницу признал это решение законным, а Мавроди объявил голодовку.





