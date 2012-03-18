Участники акции в Москве расписали лозунгами вход в телецентр

Участники несанкционированной акции, которая проходит в воскресенье у телецентра "Останкино", расписывают вход в телецентр различными лозунгами против НТВ и действующей власти. Люди продолжают акцию.

Сотрудники полиции держат оцепление.

Оппозиция устроила акцию в знак протеста против показа на телеканале НТВ фильма "Анатомия протеста", вышедшего в эфир в минувший четверг и вызвавшего широкое возмущение интернет-аудитории. Полицейские призывали собравшихся разойтись, потом начались задержания.



