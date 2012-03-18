В Москве собираются открыть сеть пивбаров эконом-класса

В Москве собираются открыть сеть баров эконом-класса. Если проект будет успешным, инвесторы хотят покрыть сетью всю Россию. В эко-пабах кружка пива будет стоить 40-50 рублей. Средняя площадь зала - 40 метров.



По подсчетам авторов проекта, открытие одной точки обойдется в 1,5 млн рублей. Для привлечения аудитории, пабы эконом-класса нужно открывать не только в спальных районах, но и в центре - для продвижения бренда. В таком случае инвестиции окупится в течение 8 -10 месяцев. Однако авторы проекта еще не выбрали ни одно помещение. В планах - открыть сеть эко-пабов не только в Москве, но и других городах России. Развивать бары будут по франшизе, детали которой еще до конца не проработаны.

Рыночную подоплеку инвестиций пивных дистрибуторов в сеть баров объяснил директор Центра исследований федерального и регионального рынка алкоголя Вадим Дробиз:



«Это ответ пивных компаний на ту систему борьбы с пивизацией или алкоголизацией населения, которую ведет государство. Сегодня действительно кружка пива в барах, ресторанах стоит, наверное, от 80-90 и выше рублей, что отталкивает всех, скажем так, бедных слоев населения. У нас наценка на алкоголь 300-500%, данная система привлечет тех, кто пьет эту бутылку на улице, на ходу в такой бар. Более того, я думаю, что в ближайшее время сети таких пабов появятся во всех городах России, и это позволит, действительно, в какой-то степени сформировать новую пивную культуру»

В 2011 году в России был принят закон, ограничивший продажу алкоголя ночью. С начала 2013 года будет запрещено продавать спиртные напитки в ларьках и маленьких магазинах, сообщает Business FM. Через мини-маркеты реализуется примерно 30% пива, дешевые пабы нужны дистрибьюторам как раз для сохранения этой доли рынка, уверены эксперты.



