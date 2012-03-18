Патриарх Кирилл вручил Владимиру Потанину орден за помощь Церкви

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл вручил орден Серафима Саровского I степени известному биснесмену президенту холдинга "Интеррос" Владимиру Потанину.

Высокая награда была вручена олигарху после литургии в храме Христа Спасителя "во внимание к помощи Русской православной церкви и в связи с 50-летием".

Отметим, это уже шестой церковный орден, который получает бизнесмен. Потанин ранее был награжден орденами Святого равноапостольного князя Владимира II и III степеней, двумя орденами Преподобного Сергия Радонежского и орденом князя Даниила Московского.