Московских прихожан призвали подписать письмо против Pussy Riot

В московских храмах в воскресенье священники зачитали письмо с призывом привлечь к уголовной ответственности всех, кто причастен к организации и освещению в СМИ акции феминистской панк-группы Pussy Riot.



Как сообщает в своем фэйсбуке историк Дмитрий Антонов, в его приходе священник зачитал указ церковного начальства о необходимости обеспечить сбор подписей в поддержку письма.

Прихожане храма Косьмы и Дамиана в Шубине сообщают, что письмо было зачитано настоятелем с амвона. О чтении письма сообщили и прихожане храма Успения Пресвятой Богородицы в Газетном переулке. Кроме того, о документе упомянули в Андреевском монастыре.

"Ленте.ру" не удалось связаться с представителями Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви и общества.

«АН» ранее писали, что глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что Pussy Riot провела похожую акцию в кафедральном Богоявленском соборе в Елохове.



