В Казани прошла акция памяти всех жертв сотрудников МВД

В Казани в воскресенье прошла акция памяти всех жертв сотрудников МВД, в том числе Сергея Назарова, подвергшегося насилию в отделе полиции "Дальний" столицы Татарстана.

Участники акции собрались у памятника жертвам политических репрессий и выступали против произвола сотрудников правоохранительных органов. По данным Интерфакса, собралось около тридцати человек. Они выставили фотографии погибших в разных отделах полиции, возложили цветы к памятнику, зажгли поминальные свечи.

"АН" сообщали, что четверо сотрудников отдела полиции "Дальний" обвиняются в том, что изнасиловали бутылкой из-под шампанского52-летнего задержанного Сергея Назарова. Мужчина умер в больнице. Сотрудники МВД арестованы. Обвиняемым по делу также проходит экс-участковый, который, по версии следствия, незаконно задержал мужчину. Он дал признательные показания.

Все фигуранты дела, а также начальника ОП "Дальний" Сергей Ефремов и несколько его подчиненных были уволены.

Назаров не единственный, кто пострадал от действий полицейских. 20-летняя жительница Казани Алия Садыкова сообщила о том, что ее пытали в данном отделении и угрожали изнасиловать.

17 марта стало известно, что возбуждено еще одно уголовное дело в отношении сотрудников отдела полиции "Дальний" в Казани. 22-летнего парня пригласили для ремонта компьютера и обвинили в краже в квартире его клиента.

Руководство Министерства внутренних дел РФ 17 марта приняло решение о проведении комплексной инспекторской проверки в МВД по Республике Татарстан. В республику выезжают сотрудники центрального аппарата Министерства для комплексного инспектирования.

21 марта в Казань направится глава СК РФ Александр Бастрыкин.