Все началось после выхода нашумевшего сюжета «Анатомия протеста». Оппозиционерам так не понравился журналистский взгляд, что они объявили бойкот НТВ, вывели в топы российского твиттера критический тэг и даже решили перейти от информационной войны на Интернет-пространстве к реальным выступлениям.



Двое мужчин сегодня принесли к офису компании старые телевизоры и цветы. Символизм акции понятен – похороны старого телевидения. Но только успели оппозиционеры поставить технику на ступени здания, как бдительные полицейские из задержали. Поинтересовались стражи порядка и документами двух девушек, поддерживавших мужчин мини-митингом, но задерживать их не стали, как и нескольких других собравшихся людей. Все мирно разошлись по домам.