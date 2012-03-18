Задержанный Удальцов пояснил, зачем принес печенье для журналистов НТВ

Задержанный в воскресенье у телецентра "Останкино" в Москве координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов пояснил, зачем принес печенье для журналистов НТВ.

По последним данным, полицейские задержали по меньшей мере 20 участников несанкционированной акции у здания телецентра, в том числе Сергея Удальцова, сопредседателя ПАРНАСа Бориса Немцова, одгого из лидеров московского отделения "Солидарности" Анастасию Рыбаченко, активиста этого движения Михаила Кригера.

"АН" сообщали, что оппозиция устроила акцию у телецентра "Останкино" в знак протеста против показа на телеканале НТВ фильма "Анатомия протеста". Авторы фильма утверждали, что среди участников митингов протеста есть люди, которым платят за участие в акциях.

Речь в фильме "Анатомия протеста" шла об акции оппозиции "Белое кольцо", которая состоялась 26 февраля.

Напомним, акция 18 марта несанкционирована. По словам Удальцова, люди стояли без плакатов и флагов. Он отметил, что собравшиеся хотели обсудить, как подать коллективный иск к телеканалу НТВ по возмещению морального вреда, который был нанесен.

Но полицейские стали оттеснять и задерживать наиболее активных участников акции, которые выкрикивали лозунги и отказывались покинуть площадь перед телецентром, передает РИА Новости."Я принес печенье для журналистов НТВ, хотел долг вернуть. Они уверяют, что мы все там за печенье продались. Так меня с этим печеньем в автобус и посадили", - сказал Удальцов. Кроме него в автобусе находятся еще шесть человек. Депутат Госдумы Геннадий Гудков присутствал на пикете.

По его словам, Удальцова везут в ОВД "Северное Медведково". Он пообещал, что поедет в отделение, чтобы прояснить ситуацию.