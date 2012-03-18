В Москве полиция усилила меры безопасности у Останкино

В Москве полиция усилила меры безопасности у телецентра "Останкино". Меры безопасности на северо-востоке столицы усилены из-за проходящего на площадке перед входом в московский телецентр несанкционированного пикета.

"АН" сообщали, что три одиночных пикета проходят у здания телецентра Останкино в знак несогласия с содержанием показанного на телеканале НТВ фильма "Анатомия протеста".

Сотрудники ОМАНа уже задержали нескольких участников несанкционированной акции, в числе первых задержанных - оппозиционеры Сергей Удальцов и Борис Немцов, передает РИА Новости.

Удальцова задержали после того, как он начал призывать бойкотировать НТВ. У входа в "Останкино" митингующие поставили плакат с надписью "НТВ, выплати мне деньги за Болотную", и стали возлагать к нему цветы и пачки с печеньем. Пикетчики запустили в небо связку воздушных шаров с плакатом с надписью: "НТВ лжет".

Бывший сопредседатель политической партии "Правое дело" Борис Надеждин подал иск к телекомпании НТВ о защите чести и достоинства в связи с показом фильма-расследования "Анатомия протеста". Оппозиция готовит коллективный иск к НТВ. Напомним, акция не была согласована с московскими властями.