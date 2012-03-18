Три одиночных пикета проходят у здания телецентра Останкино в знак несогласия с содержанием показанного на телеканале НТВ фильма "Анатомия протеста". К телецентру стягиваются люди с белыми лентами и журналисты.

Сотрудники полиции, дежурящие неподалеку, в происходящее не вмешиваются. У выхода из станции монорельса "Телецентр" стоят четыре полицейских автобуса и сотрудники ОМОН.



Двенадцать человек из оппозиционного движения "Солидарность" были задержаны на Манежной площади, сообщила по телефону одна из задержанных, Надежда Матюшкина. "Мы сначала погуляли с шариками и белыми ленточками по Красной площади, а потом вышли на Манежную и решили шарики запустить. Здесь нас всех арестовали, не объясняя, с чем это было связано", - рассказала Н.Матюшкина, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, все они сейчас находятся в "автозаке" возле ОВД "Басманное". "Никаких причин задержания нам до сих пор не объяснили и сколько мы здесь еще пробудем, непонятно", - заключила она.



