К дому расстрелянного Ковалева несут цветы

Знакомые расстрелянного за соучастие в теракте в минском метрополитене Владислава Ковалева несут цветы к дому, где он жил в Витебске и оставляют их возле подъезда. Большинство сомневаются в справедливости приговора.

Они выражают недовольство быстрой казнью.

Очевидец рассказал, что милиция задержала несколько человек, которые принесли цветы. Нескольких задержали и в Минске, где люди несли цветы к месту теракта на станции метро "Октябрьская". Цветы приносили в пятницу и субботу, однако букеты сразу же куда-то исчезали.

В субботу стало известно, что приведены в исполнение смертные приговоры в отношении граждан Белоруссии Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, осужденных за терроризм, в том числе за взрыв в минском метро 11 апреля 2011 года.



