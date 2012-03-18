Отряд МЧС приступил к разминированию в Сербии

Отряд МЧС России начал работы по разминированию в Сербии. Российские специалисты уже не первый год занимаются разминированием в этой стране, где главную опасность представляют снаряды, мины и кассетные бомбы.



В населенный пункт Грза в 170 км юго- восточнее Белграда прибыл сводный отряд гуманитарного разминирования МЧС России в составе 21-го специалиста. Отряд уже приступил к работе.

«За сутки группами ручного разминирования проверено 2776 кв метров территории, взрывоопасных предметов не обнаружено», - уточнили в МЧС, сообщает vz.ru.



