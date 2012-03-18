"ВКонтакте" закрыли страницу митинга против НТВ

Группа в социальной сети "ВКонтакте", посвященная митингу "против наглой лжи телеканала НТВ", стала недоступна сегодня утром. Аналогичное сообщество на Facebook продолжает работать в нормальном режиме.



Глава пресс-службы "ВКонтакте" Владислав Цыплухин сообщил,что блокировка группы произошла из-за попыток ее взлома. Какие-то пользователи пытались размещать в группе посторонние сообщения от лица администраторов. Кроме того, в группе появились противозаконные призывы подвергнуть сайт НТВ DDoS-атаке, сообщает Лента.ру.

"Мы сейчас ее разблокируем, но будем разбираться, подключим юристов", - сказал Цыплухин.

Пикет против программной политики НТВ не согласован с московскими властями. Его проведение запланировано с 15 до 18 часов у телецентра "Останкино". В соответствующей группе на Facebook на момент написания новости состоит более полутора тысяч участников.

Причиной для митингов стал фильм "Анатомия протеста", рассказывающий о том, как оппозиция якобы собирала за деньги "массовку" для многотысячных митингов на Болотной площади и проспекте Сахарова.



