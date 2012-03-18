В Томске поставят памятник легендарному гаишнику

В Томске будет установлен памятник инспектору дорожно-патрульной службы Николаю Путинцеву, который за 40 лет службы стал "легендой города". Легендарный постовой прослужил в ГАИ почти 40 лет.

Его постом был перекресток проспекта Ленина и переулка Нахановича. Прапорщик «дядя Коля», как называли его томичи, стал символом Томска.

Установить памятник этому постовому предложило руководство регионального управления МВД и члены общественного совета. Деньги выделят спонсоры из числе членов общественного совета.

Николай Путинцев известен тем, что не просто провел 23 года на одном перекрестке, в любую погоду регулируя движение на важном перекрестке. Про его работу существует немало историй. Например, он брал на пост лампочки из дома, опасаясь, что перегорит светофор. Однажды он спас девочку, бросившись под колеса троллейбуса, сообщает «РБК».

Про Н. Путинцева в Томске снято несколько документальных фильмов, в 2000 году он получил премию "Общественное признание". Скончался «дядя Коля» в июле прошлого года на 82-м году жизни.



Открытие монумента состоится в августе 2012 г.



