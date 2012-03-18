Чаплин рассказал об акции Pussy Riot в Богоявленском соборе

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин заявил, что Pussy Riot, провела похожую акцию в кафедральном Богоявленском соборе в Елохове.



Выступление Pussy Riot в Богоявленском соборе состолось 19 февраля. Как отметил протоиерей, в храме девушки "развернув гитары, пытались что-то играть", после чего были выведены на улицу работниками цервки. Впоследствии часть этого выступления, подытожил Чаплин, была вмонтирована в видеоролик, изображающий "панк-молебен" группы в Храме Христа Спасителя.

Некоторые блогеры, , узнав интерьеры храма на видеозаписи "панк-молебна", говорили о возможном выступлении Pussy Riot в Богоявленском соборе еще в конце февраля. Но представители РПЦ, равно как и участницы Pussy Riot до сих пор не подтверждали этот факт.

Акция Pussy Riot в Храме Христа Спасителя, получившая широкую общественную известность, прошла 21 февраля. Полиция задержала трех девушек - Екатерину Самуцевич, Марию Алехину и Надежду Толоконникову - по подозрению в причастности к "панк-молебну". В настоящее время они находятся под арестом.

Протоиерей Всеволод Чаплин считает, что участницы панк-группы Pussy Riot должны покаяться и изменить жизнь.