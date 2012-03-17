Пермь вновь стала городом-миллиоником. Учитывая прирост жителей за 2011 год, на 1 января 2012 года число пермяков составило 1001013 человек.

По данным Росстата по Пермскому краю, население Перми на 1 января прошлого года составляло 991889 человек, естественный прирост в 2011 году составил 337 человек (в 2010 году отмечалась естественная убыль 287 человек), миграционный прирост составил 8787 человек.

Соответственно, суммарный прирост населения Перми в 2011 году составил 9124 человека. Отметим, статуса город-миллионик столица Пермского края лишилась в 2004 году, когда население Перми составило менее миллиона человек.