Москва к Чемпионату мира по футболу 2018 должна стать туристической Меккой

Глава комитета по туризму и гостиничному хозяйству Сергей Шпилько заявил, что власти Москвы разработают маркетинговую стратегию, призванную привлекать в город больше туристов. Она будет разработана к лету и ее обсудят с общественностью.



«К 2016 году мы ожидаем, что турпоток в Москву вырастет в 1,7 раза. Судя по динамике роста количества туристов, эта задача выполнимая», - отметил Сергей Шпилько.

По данным прошлого года, Москву посетили 4,46 млн иностранных туристов в 2011 году, что на 11% превышает результат 2010 года.

Сергей Шилько отметил, что у Москвы пока сохраняется имидж недешевого города, однако мифы постепенно развеиваются, пишет «КП». Например, он не согласен с тем, что в Москве невозможно найти экономичное размещение для туристов.



