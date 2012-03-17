МВД проведет масштабную проверку полиции Татарстана

Руководство Министерства внутренних дел РФ 17 марта приняло решение о проведении комплексной инспекторской проверки в МВД по Республике Татарстан. В республику выезжают сотрудники центрального аппарата Министерства для комплексного инспектирования.

Проверку деятельности правоохранительных органов Татарстана МВД РФ решило проверить после нескольких подряд сообщений о изнасиловании и пытках задержанных в отделе полиции "Дальний" в Казани.

Уже начата доследственная проверка по факту бездействия сотрудников и руководителей следственных органов следственного управления СК России по республике Татарстан, на территории которых имели место факты нарушения законов полицейскими. Если в рамках доследственной проверки подтвердятся факты безосновательного отказа в возбуждении уголовных дел о противоправных действиях сотрудников полиции, то в отношении виновных будут приняты соответствующие процессуальные решения.

Проверка проводится сотрудниками центрального аппарата СК России, которые в составе комиссии работают в Казане во главе со старшим следователем при Председателе СК РФ генерал-майором юстиции Шараном Эльсултановым.

Дело о насилии над задержанными в "Дальнем" было передано в Главное следственное управление СКР. Группа сотрудников центрального аппарата во главе со следователем Тимофеем Широковым отправилась в Казань.

Напомним, 11 марта от разрыва прямой кишки в Казани в больнице скончался 52-летний местный житель Сергей Назаров, ранее задержанный полицейскими из "Дальнего". Перед операцией Назаров рассказал, что полицейские изнасиловали его бутылкой из-под шампанского.

По подозрению в пытках были арестованы: бывший замначальника отдела Фаиль Сабирзянов, бывший замначальника угрозыска отдела Алмаз Василов, экс-оперуполномоченные Рамиль Ахметзянов и Ильнар Ибатуллин - все они бывшие сотрудники "Дальнего".

Против них возбудили уголовное дело о причинении тяжких повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Также был помещен под домашний арест бывший участковый Ильшат Гарифуллин. По версии следствия, он сфальсифицировал протокол о задержании Назарова.

Через некоторое время в правоохранительные органы обратилась 20-летняя Алия Садыкова. По словам девушки, сотрудники "Дальнего" в январе ее задержали по подозрению в краже, избили и пригрозили изнасилованием. Затем об избиении и сексуальном насилии заявил 24-летний мужчина.

17 марта стало известно, что возбуждено еще одно уголовное дело в отношении сотрудников отдела полиции "Дальний" в Казани. 22-летнего парня пригласили для ремонта компьютера и обвинили в краже в квартире его клиента.