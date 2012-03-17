Новый iPad уже предлагают в Москве, но пока неофициально

Вчера в некоторых странах мира начались продажи нового продукта компании Apple. Когда iPad третьего поколения официально появится в России, пока неизвестно. Впрочем, россияне всегда и все берут своими руками.

Так, на Интернет-форумах уже появились сообщения о том, что россияне массово скупают новые планшетники во Франции – для спекуляции. Чтобы скупить как можно больше «айпадов», россияне просят помощи у местных жителей: дело в том, что больше двух компьютеров в одни руки здесь не продают.

Новую «игрушку» уже можно купить на некоторых московских компьютерных рынках, цена колеблется от 35 до 47 тысяч рублей. Также и некоторые интернет-магазины помогут осчастливить себя пока уникальным для России гаджетом.

Новый iPad от предыдущих моделей отличает высокое разрешение экрана.