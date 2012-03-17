Появились сообщения о казни второго приговоренного по делу о терракте

Ряд белорусских сайтов сообщают о приведении в исполнение смертного приговора в отношении исполнителя теракта в минском метро Дмитрия Коновалова. До этого стало известно о расстреле Владислава Ковалева.

Между тем, официального подтверждения информации о казни Д. Коновалова, который не просил о помиловании, нет.



Ранее "АН" писали: Верховный суд Белоруссии постановил уничтожить улики по делу о теракте в Минском метрополитене.



