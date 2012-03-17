Москва нашла очередной повод уйти в загул

Жители столицы отметили День святого Патрика. В день покровителя и символа ирландской нации в Москве традиционно прошел парад на Старом Арбате и веселый концерт с ирландской музыкой и танцами.



Изначально праздник отмечали только ирландцы, однако позднее он стал частью культуры сначала англоязычного мира, а затем и всей Европы. Считается, что в этот день "каждый становится немного ирландцем". В России праздник отмечается с 1992г., когда по Новому Арбату впервые прошел праздничный парад.

День святого Патрика ирландцы отмечают 17 марта. Он считается покровителем Ирландии, один из первых миссионеров в этой стране. Празднования на государственном уровне проходят в Ирландии, Северной Ирландии и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.

Официальным символом праздника является Трилистник, он представляет собой графическое изображение трехпластинчатого листа клевера, а также лепреконы и ирландские флаги. В этот день устраиваются музыкальные и пивные вечеринки.



