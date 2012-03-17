Улики по делу о взрыве в минском метро будут уничтожены (ВИДЕО)

Верховный суд Белоруссии постановил уничтожить улики по делу о теракте в Минском метрополитене, произошедшем 11 апреля 2011г. в час пик на станции "Октябрьская". Об этом сообщают белорусские СМИ.



Сегодня стало известно, что смертный приговор в отношении Владислава Ковалева, признанного виновным в организации взрыва, был приведен в исполнение. О судьбе второго фигуранта уголовного дела – уроженца Витебска Дмитрия Коновалова – ничего не известно.

Суд постановил уничтожить все вещественные доказательства – предметы с места взрывов, вещи, изъятые у обвиняемого Д. Коновалова при обыске в его квартире и "взрывотехнической лаборатории", которая была оборудована в подвале дома.

Юристы отмечают, это значит, что в будущем это громкое уголовное дело не может быть пересмотрено. Отметим, что вагон поезда, пострадавший при взрыве, будет передан обратно метрополитену, а сотовый телефон Д. Коновалова и вовсе будет продан в счет погашения материального ущерба. Видеозаписи и фотографии, которые не будут уничтожены, без вещественных доказательств не могут быть достаточными уликами.

Между тем родственники погибших в результате теракта, а также белорусские правозащитники выразили сомнение в обоснованности приговора. Они заявили, что не верят в виновность осужденных.

В частности, глава правозащитного центра "Правовая помощь населению" Олег Волчек, прошедший службу в Афганистане офицером инженерно-саперной роты, заявил ранее, что взрыв в метро могли устроить люди, которые имеют очень серьезную минно-взрывную подготовку. Он обратил внимание, что следствию так и не удалось доказать виновность задержанных, и теперь власти пытаются как можно быстрее расправиться с подозреваемыми, чтобы закрыть дело, сообщает «РБК».



