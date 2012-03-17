В столичном парке появилось «Дерево любви»

Сегодня в парке "Фестивальный", расположенном по адресу Сущевский Вал, 56, корп. 4, открыт новый памятник. Он получил романтичное название - "Дерево любви". Памятник наверняка будет популярным у молодоженов.



Скульптурная композиция полностью бронзовая, на ветках дерева «поют» пары птичек, а все листочки бронзового дерева выполены в виде сердец. На дерево молодожены смогут вешать замки, как некий символ крепости семейных отношений. Сразу же после церемонии открытия памятника в парке установят более двух сотен скворечников. В этом событии принимают участие все желающие. Если кто-то не сможет поставить свой скворечник 17 марта, это событие можно перенести на 1 апреля. Именно в этот день в парках и бульварах ЦАО Москвы пройдет акция "День птиц".



"В СССР "Международный день птиц" в первый раз прошел 1 апреля 1927 года, в Москве тогда развесили 1098 скворечников. Сейчас этот день отмечается с меньшим размахом. В 2011 году в центре Москвы в трех парках было развешено около ста скворечников, сообщает uznayvse.ru



