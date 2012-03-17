Путин: россияне стали дольше жить и ставить властям амбициозные задачи

Россияне стали жить на 5 лет дольше и в разы лучше, но чувствуют себя при этом неважно, заявил в субботу премьер-министр РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Минздравсоцразвития России.

Председатель правительства РФ подчеркнул, что работа в социальной сфере это "самая сложная работа, самая чувствительная, но самая важная, потому что она касается миллионов и миллионов".

"Социальная сфера считается важной как раз потому, что её справедливо считают индикатором состоятельности, дееспособности самого государства, его ответственности перед обществом, перед конкретным человеком. Мы выбрали активную политику социального развития в качестве приоритета и не отступали от этого принципа даже в самые сложные периоды нашей новейшей истории", - заявил премьер, передает пресс-служба правительства РФ.

Путин отметил, что "кое-что удалось сделать, и главным успехом стали позитивные тенденции в демографии"

С 2000 года естественная убыль населения сократилась в 7,3 раза. Продолжительность жизни в России возросла за 12 лет до 70,3 года. Почти на 45% увеличилась рождаемость, снизились показатели младенческой смертности.

Премьер заявил, что результатами работы в сфере он доволен, но их нужно закрепить. В первую очередь, нужно добиться устойчивого естественного прироста, и в этом смысле ещё многое предстоит сделать, несмотря на то, что "таких показателей, как по демографии в России, трудно найти даже в других странах, которые сталкиваются с такими же проблемами".

Путин отметил, что в России за 12 лет увеличились инвестиции "в здравоохранение, в поддержку семьи, материнства и детства" более, чем в 30 раз.

"Это, конечно, существенный рост. Но, как вы понимаете, нельзя измерять качество социальной сферы только объёмом федеральных бюджетных расходов, главный критерий – это самочувствие людей. А наши граждане предъявляют к социальной сфере высокие требования", - акцентировал премьер.

"Однако общество ставит перед нами гораздо более амбициозную задачу: обеспечить качество и содержание социальных услуг на уровне стандартов экономически развитых стран, сформировать в России в полном смысле комфортную среду для жизни, для самореализации человека, для создания большой семьи, воспитания детей", - продолжил глава правительства.

Владимир Путин подчеркнул, что не вызывает сомнения "что и как надо делать в этой сфере".

Среди прочих мер, премьер рекомендовал акцентировать внимание на демографической ситуации в Поволжье отчасти, на Северо-западе страны и Центральная Россия. В таких субъектах Федерации со следующего года будет введено пособие семьям, уровень дохода которых находится ниже среднего по региону, при рождении третьего и последующих детей.

"Вместе с тем, думаю, вы сами об этом знаете, мои контакты с людьми, особенно на местах, говорят о том, что далеко не везде всё благополучно. Когда я слышу такие фразы от конкретных людей: "А что, государство не заинтересовано в поддержке многодетных семей?" – мне становится даже не по себе. Это значит, что в конкретных регионах необходимый комплекс мер, к сожалению, до сих не применяется эффективно. И на это нужно обратить самое пристальное внимание", - подчеркнул глава кабмина.

Комфортную среду для жизни невозможно представить без кардинального улучшения системы здравоохранения. Необходимая законодательная база для этого создана.

"Очень часто граждане, особенно пожилого возраста, инвалиды, люди, страдающие редкими заболеваниями, поднимают вопрос о лекарственном обеспечении. Нам нужно в полной мере отладить этот механизм, чтобы люди не унижались и не выпрашивали то, что им положено по закону", - заявил Владимир Путин.

Путин напомнил, зарплаты врачей к 2018 году должны в 2 раза превысить среднюю зарплату по экономике в соответствующем регионе К концу текущего, 2012 года, по предварительным оценкам, где-то на 20–25% заработная плата в среднем должна вырасти.

"Но хочу подчеркнуть: мы в первую очередь должны поддержать тех, кто готов честно и добросовестно трудиться, повышать свою квалификацию, поэтому фонд стимулирующих надбавок и доплат должен расти более быстрыми темпами, чем базовый размер оклада. Прошу это учесть при разработке программы совершенствования оплаты труда работников бюджетной сферы. Такая программа должна быть подготовлена в самое ближайшее время", - заявил глава кабмина.