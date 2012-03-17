В Петербурге собирают средства на лечение чуть не сгоревшего заживо малыша

8 марта мама двух мальчиков, 2-летнего Вани и 4-летнего Димы Вихровых решила отметить «мамин» день, оставила малышей одних дома, заперев дверь на ключ. Дети начали играть со спичками и устроили пожар.



Спасателей вызвали бабушка и тетя детей, жившие неподалеку.

Последствия ужасны: два обгоревших ребенка. У старшего Димы пострадало от огня 90 процентов тела, и вскоре он умер. 15 марта его уже похоронили.

За жизнь младшего Вани еще борются лучшие специалисты города из Детской больницы №1 на Авангардной в Петербурге. Ребенку уже сделали несколько операций - убрали остатки обгоревшей кожи. Ваня все еще находится в реанимации. Затем малыша планируют перевести в ожоговое отделение, где он пробудет минимум 3-4 месяца.

Ребенку понадобятся антибиотики, специальное внутривенное питание, так называемая «искусственная кожа» для лечения ожоговых ран и многое другое. Всего на лечение необходимо около 300 тысяч рублей.

В администрации Кировского района сообщили, что по линии социальной защиты они готовы выдать максимальную материальную помощь. Но эта сумма не покроет всех расходов.

Готов купить часть медикаментов благотворительный Фонд «Спасение». Но и этого будет недостаточно. Тем более, что на ожоговом отделении лежат еще четверо несчастных малышей в похожем положении, которым помогают благотворители.

Поэтому объявлен сбор средств для Вани Вихрова. Помочь можно не только деньгами: можно приобрести медикаменты, внутривенное питание и многое другое. Список необходимых лекарств и средств реабилитации есть у сотрудников Фонда «Спасение». Его телефон (812) 326-05-13.



