В ФРГ умер 91-летний Иван Демьянюк, убивший 70 лет назад 28 тыс. евреев

В мюнхенском доме престарелых в субботу умер 91-летний Джон (Иван) Демьянюк, приговоренный к пяти годам тюремного заключения по обвинению в причастности к убийству десятков тысяч евреев во время Второй мировой войны.

В 2009 году он был экстрадирован из США в Германию, где его признали виновным в том, что в 1943 году он, будучи охранником в нацистском лагере смерти Собибор в Польше, он стал соучастником убийства около 28 тыс. людей. Его приговорили к 5 годам заключения, но, учитывая преклонный возраст, оставили на свободе, поместив в дом престарелых.

В 1942 году красноармеец Иван Демьянюк попал в плен к немцам, где согласился сотрудничать с СС. После обучения в спецлагере лагерь СС "Травники", он получил звание вахмана СС (надзирателя) и его направили в Польшу охранником концлагеря, где за период его службы погибло не менее 27,9 тысяч человек - в основном, польских евреев, но и голландцев, поляков.

После войны Демьянюк эмигрировал в США, где занимался продажей подержанных автомобилей. В 1981 году США лишили его гражданства, так как вскрылось его служба в СС.

В 1988 году Демьянюка экстрадировали в Израиль, где суд приговорил его к смертной казни, однако, в 1993 году Верховный суд Израиля отменил этот приговор за недостатком улик.

Однако, оставшиеся в живых узники польского концлагеря Собибор и родственники погибших вынудили власти ФРГ инициировать судебный процесс над Демьянюком в 2009 г.

Иван Демьянюк - единственный осуждённый военный преступник Второй мировой войны - нацист столь низкого ранга.