Борис Немцов призвал бойкотировать канал НТВ

Оппозиционный политик Борис Немцов сегодня во время акции на Пушкинской площади в центре Москвы призвал бойкотировать телеканал НТВ, показавший в четверг документальный фильм "Анатомия протеста».



Фильм "Анатомия протеста" вышел в эфир в четверг вечером и вызвал широкое возмущение интернет-аудитории.

"Если в Москве 1-2 миллиона человек не будут смотреть НТВ, телеканал будет терпеть убытки", - заявил Немцов. Он завел страницу на «Фейсбуке» под названием «Я не смотрю НТВ».

При этом Немцов уточнил, что на НТВ работают "и хорошие ребята", однако репутация телеканала непоправимо испорчена.

Немцов также прокомментировал освобождение лидера "Левого фронта" Сергея Удальцова из-под стражи, назвав это событие победой оппозиции, сообщает РИА «Новости».