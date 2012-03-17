Участники митинга, собравшиеся на Пушкинской площади, решили провести оппозиционный "марш миллионов" 6 мая. Акция оппозиции приурочена к инаугурации президента, объявил собравшимся Сергей Удальцов.



Перед этим лидер оппозиции Сергей Удальцов с Борисом Немцовым провел импровизированное голосование среди собравшихся на Пушкинской площади, предложив на выбор 5, 6 или 7 мая. Большинство поддержали 6 мая. "Оргкомитет принял решение. Мы собираемся 6 мая, - сказал он. - Мы выйдем и не уйдем с площади".

Точное время начала акции и место ее проведения будут уточнены позже.

Идею проведения оппозиционной акции протеста поддержал депутат Госдумы Геннадий Гудков, прибывший на Пушкинскую площадь для встречи с гражданами. Мероприятие, которое проходит на Пушкинской площади, проводится именно как встреча граждан с Г. Гудковым. На площади собрались около 500 человек.

Отвечая на вопросы собравшихся, депутат сказал: «Я поддерживаю эту идею, но это должна быть согласованная акция без проявления экстремизма, полиция должна обеспечить безопасность».

Он добавил, что намерен в ближайшее время внести на рассмотрение Госдумы поправки в закон о митингах, согласно которым уведомление о проведении массовых мероприятий можно было бы подавать за 30 дней, а не за 15, как сейчас., сообщает «РБК». По сообщению некоторых участников акции, Г. Гудков опоздал к ее началу из-за дорожных пробок. До его приезда на Пушкинскую площадь прибыл его сын Дмитрий.





