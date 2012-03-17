Немцов предложил акцию протеста в день инаугурации Путина

Борис Немцов предложил провести крупную акцию протеста в день инаугурации президента Владимира Путина. С таким призывом оппозиционер обратился к собравшимся в центре Москвы на Пушкинской площади.

"В связи с переносом праздника нам, наверно, придется переносить акции протеста. Я, например, считаю, что 7 мая лучше, чем 5-го. В день, когда он (В. Путин) будет выражать радость и ликование, гордые и свободные люди скажут "нет", - сказал Немцов. Помимо этого оппозиционер призвал собравшихся к бойкоту телеканала НТВ, передает РБК. "Если в Москве 1-2 млн человек не будут включать НТВ, они (телеканал) будут нести убытки", - полагает он.