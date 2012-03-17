В Москве сотрудники полиции задержали двух человек на Пушкинской площади. Первым из них был пожилой мужчина с плакатом "Страна опускается. Восстановим Советский Союз". Вторым был задержан молодой человек.

Вокруг первого задержанного к моменту его ареста собрались несколько десятков человек. Они шумно обсуждали с ним ситуацию в Советском Союзе накануне распада. Вначале полицейские попросили мужчину самостоятельно свернуть плакат и прекратить агитацию, передает РБК. Когда он отказался, его задержали и отвели в автозак. После этого полиция задержала молодого человека с плакатом "Привет от Геббельса зомбоящику НТВ". В настоящее время на Пушкинской площади находятся еще несколько человек с плакатами. В пятницу здесь проходит встреча с депутатом Государственной думы Геннадием Гудковым. В рамках данного мероприятия в отличие от митингов запрещены демонстрация плакатов и агитация.