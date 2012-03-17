Замглавы Минпромторга РФ стал Алексей Рахманов

Заместителем главы Минпромторга РФ назначен Алексей Рахманов. Соответствующее распоряжение подписал председатель российского Правительства Владимир Путин, сообщает пресс-служба кабинета министров.

С июля 2008 года Рахманов возглавлял в министерстве департамент автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения. Алексей Рахманов начал трудовую карьеру в 1992 году - на Сормовском заводе "Лазурь" в Нижнем Новгороде. После этого он был главным специалистом по вопросам экономического развития в администрации Нижегородской области. В течение двух лет Рахманов работал в Российском центре приватизации в Москве. До 2008 года он занимал различные должности в коммерческих компаниях.