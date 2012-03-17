Путин уволил заместителя главы Росрыболовства Бычкова

Вячеслав Бычков освобожден от должности заместителя главы Федерального агентства по рыболовству. Такое решение принял председатель российского Правительства Владимир Путин. Бычков перешел на другую работу.

Об этом говорится в распоряжении правительства, размещенном в субботу в банке федеральных нормативных и распорядительных актов. Вячеслав Бычков занимал пост замглавы Росрыболовства с октября 2009 года."Освободить Бычкова Вячеслава Борисовича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по рыболовству в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.