«В Интернете люди лучше раскрываются»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, защищая лидера КПРФ Геннадия Зюганова, призвал руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрея Воробьева «остановить своих депутатов - любителей Twitter». Дело в том, что один молодой единоросс в своем микроблоге назвал Зюганова обидным «Зю». Специально для «АН» на вопрос «Стоит ли обижаться на блогеров?» отвечают…



Оксана Пушкина, телеведущая:

«Каждый ловит там что-то свое»

- Если ко мне заходят, чтобы написать какую-то гадость, то я таких сразу блокирую. Они регистрируются заново и опять заходят, а я опять блокирую. И еще не даю в обиду людей, которых уважаю. Недавно увидела наезды на Володю Соловьева - у меня была с ним творческая жизнь на канале, я его знаю только с лучшей стороны, - и заступилась. А он заступается за меня. По-моему, Twitter - это не площадка для ругани, он делает нас ближе и понятнее друг другу. В интернете так много характеров - больше, чем в реальной жизни, и там люди лучше раскрываются. Мне это интересно как в человеческом, так и в профессиональном плане. Так что могу сказать: Twitter - это мой личный РАМИР. Я изучаю свою аудиторию, мне важно, какие поколения меня смотрят, чего от меня ждут, ориентируюсь на их запросы, ожидания, прислушиваюсь к советам. Конечно, когда говорят добрые слова, мне очень приятно, и это даже вдохновляет. Но я понимаю: каждый ловит там что-то свое. Другие не могут без того, чтобы кого-то не оскорбить, не «раздать козлов и дураков», не перейти на личности. Наверное, им это тоже зачем-то надо…

Валерий Федоров, генеральный директор ВЦИОМ:

«То следует подумать об уходе с глаз долой…»

- Профессия политика неразрывна с публичностью, вниманием общества. Оно далеко не всегда подобострастное, а часто - пристрастное. Прозвища, даваемые политикам, иногда ласкательные, а чаще смешные или даже уничижительные. Это "часть оферты", которую подписывает с обществом всякий политик или звезда. Если эту часть договора выполнять нет сил, то следует подумать об уходе с глаз долой.

Лев Новоженов, писатель, журналист:

«Жириновский - это постоянная проверка политтусовки на чувство юмора»

- В интернете очень много обидчивых людей, одновременно совершенно нечувствительных к обидам других. Одни не понимают друг друга, другие не умеют читать, третьи умеют, но - вычитывать во всем посторонние смыслы… Что касается Жириновского, то, как к политику, к нему нельзя относиться всерьез. Это все равно, что изучать русскую историю по картине «Иван Грозный убивает своего сына». Жириновский - это талантливый артист, ему можно аплодировать, давать «Золотую маску», ценить за то, что любым своим выступлением он оживляет скучную Думу. Жириновский - это постоянная проверка политтусовки на чувство юмора, которое там начисто отсутствует.

А вот относительно политики я хочу предложить человечеству идею: нам нужно полгода жить при тоталитаризме и полгода - при демократии, чтобы никто не забывал первое и поддерживал второе. И тогда все будут довольны.

Борис Надеждин, член Федерального политсовета и председатель подмосковного отделения партии «Правое дело»:

«Известно, какой плод сладок…»

- Если бы публичные люди обижались на сказанное в их адрес, то у нас вообще бы их не осталось. А если бы сколько-то и осталось, то они были бы очень унылы. Запретить Twitter, конечно, можно, но тогда там сразу зарегистрируются все как один: ведь известно, какой плод сладок… Но есть в интернете то, что, несомненно, следует запретить: детскую порнографию, призывы к насилию… Это в первую очередь; то есть, все, что идет вразрез с законом.