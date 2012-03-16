РПЦ может попросить о смягчении приговора Pussy Riot

Русская православная церковь не намерена каким-либо образом влиять на ход следствия по делу участниц группы Pussy Riot, организовавших "панк-молебен" в храме Христа Спасителя в Москве.



Об этом заявил председатель Синодального информационного отдела Владимир Легойда.

В то же время он не исключил, что РПЦ может ходатайствовать о смягчении приговора задержанным девушкам, если он будет суров.

Ранее инициативная группа блогеров начала сбор подписей под обращением к патриарху Кириллу с просьбой ходатайствовать за участниц Pussy Riot, которые помещены под стражу. Акции в поддержку Pussy Riot несколько раз проходили в России и за границей. В четверг в эфире Первого канала телеведущая Ксения Собчак также выразила мнение, что патриарх Кирилл мог бы заступиться за участниц панк-группы.

"Мы не вмешиваемся в ход следствия, которое в настоящий момент ведется, и считаем недопустимым влиять на правосудие", - заявил Легойда сегодня.

Он считает, что публичные призывы покарать участниц акции в храме, равно как и предложения просто отпустить их и закрыть дело, являются "способами оказания давления на следствие".

Кроме того, председатель Синодального информационного отдела опроверг заявление галериста Марата Гельмана, которое он сделал в эфире Первого канала вчера о том, что Церковь в лице патриарха Кирилла якобы потребовала у государства проявить строгость к обвиняемым.

"Это абсолютный домысел, основанный на желании отдельных лиц похвалиться своей псевдоосведомленностью и якобы имеющей место посвященностью в тонкости диалога Церкви с государством. Еще раз подчеркну: Церковь не считает возможным вмешиваться в ведущуюся работу правоохранительных органов и настаивает на объективном расследовании", - отметил Легойда, сообщает РИА Новости.

Ранее «АН» писали, что в Москве в пятницу, 16 марта, суд вынес решение арестовать до 24 апреля третью предполагаемую участницу панк-группы Pussy Riot Екатерину Самуцевич, обвиненную в хулиганстве.



