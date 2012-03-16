Систему оплаты проезда в метро могут изменить после опроса пассажиров

В целях совершенствования системы оплаты проезда в московском метро с 20 марта будут проводиться опросы пассажиров на эту тему. Пассажиры также могут пройти экспресс-опрос на официальном сайте метро.



В кассовых залах станций "Преображенская площадь", "Савеловская", "Новогиреево", "Кузьминки", "Теплый стан", "Пражская", "Щелковская", "Юго-Западная" и "Киевская"-Кольцевая пассажирам будет предложено пройти устный опрос, ответы на который работники метро занесут в специальную анкету.

Специалисты метрополитена проанализируют данные опроса, на их основе планируется усовершенствовать систему оплаты проезда.



