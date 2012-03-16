Уволен прокурор Ростовской области Валерий Кузнецов

Прокурор Ростовской области Валерий Кузнецов уволен приказом исполняющего обязанности генерального прокурора РФ Александра Буксмана. Генпрокуратура освободила Кузнецова от должности прокурора Ростовской области из-за "грубых нарушений прокурорской присяги".

Грубые нарушения присяги Кузнецовым повлекли за собой "существенные нарушения прав и законных интересов граждан". В рамках исполнения поручения Президента РФ Дмитрия Медведева о проверке деятельности ОАО «Донская водная компания» и ее учредителей Валерий Кузнецов фактически самоустранился от организации данной работы, перепоручив ее своим заместителям.

Проверка была проведена поверхностно, а информация, направленная в Генеральную прокуратуру России по ее итогам за подписью заместителя прокурора области, не содержала требуемой оценки полученных сведений о деятельности данной компании, а также сведений о законности действий органов местного самоуправления, Региональной службы по тарифам Ростовской области и Министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области, связанных с деятельностью указанного общества.

По результатам прокурорской проверки выяснилось, что "в течение нескольких лет группа физических лиц в Ростовской области реализовывала преступную схему хищения средств организаций коммунального комплекса".

По данным надзорного ведомства, в течение непродолжительного периода времени создавались фиктивные организации, которые накапливали значительные долги (до 300 млн рублей) перед энергетиками, после чего прекращали свою деятельность. А поступавшие от населения деньги перечислялись аффилированным компаниям, а затем обналичивались и выводились за рубеж.

Одновременно с этим повышались тарифы на услуги коммунальных организаций, производственные программы предприятий в части содержания и ремонта сетей не выполнялись.

Так, на территории г. Новошахтинска нуждается в замене более 80% водопроводных сетей, износ инженерной инфраструктуры водоснабжения составляет свыше 85%. Потери воды составляют около 76% от общего количества воды, подаваемой в город. Тарифы на услуги ЖКХ в г. Новошахтинске ежегодно росли (за последние пять лет – в пять раз, т.е. от 50 до 100% ежегодно), сообщается на сайте Генпрокуратуры.

В октябре прошлого года Валерий Кузнецов уже привлекался к дисциплинарной ответственности за нарушения по службе – он был предупрежден о неполном служебном соответствии.