Удальцова приговорили к штрафу, арест суд отменил

В Москве Пресненский суд в пятницу отменил административный арест координатора движения "Левый фронт" Сергея Удальцова. Суд приговорил оппозиционера к штрафу в размере 1 тысячи рублей.

Напомним, накануне мировой судья Пресненского района дала Удальцову 10 суток за неповиновение сотрудникам полиции во время акции оппозиции 10 марта на Новом Арбате. Судья Диана Азарова признала Удальцова виновным в нарушении статьи 19.3 КоАП РФ.

"АН" сообщали, что после митинга на Новом Арбате Удальцов попытался устроить несанкционированное шествие.