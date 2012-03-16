Рогозин провел совещание в подмосковном Красногорске

Вице-премьер Дмитрий Рогозин в пятницу провел совещание в подмосковном Красногорске на территории ОАО «Красногорский завод им. С.А. Зверева».

Рогозин обсуждал планы по разработке и производству оптико-механических, оптико-электронных (в том числе тепловизионных) приборов в интересах Сухопутных войск, а также планы развития организаций оптической промышленности с представителями организаций оборонно-промышленного комплекса.

В совещании приняли участие члены военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ, представитель Государственной Думы Федерального собрания, представители федеральных органов исполнительной власти, представители предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, а также сотрудники аппарата Правительства Российской Федерации.

Гендиректор ОАО КМЗ А.П. Тарасов провел обзорную экскурсию по производственным подразделениям с демонстрацией достижений и новых разработок предприятия.

Во время встречи Рогозина с представителями трудового коллектива были затронуты темы распределения государственных средств, выделенных на техническое перевооружение предприятий ОПК. Дмитрий Рогозин подчеркнул, что к 2020 году 80% оборудования должно быть заменено на современные качественные станки и производственные линии.

Отвечая на вопрос о мерах социальной поддержки работников предприятий ОПК, вице-премьер отметил необходимость разработки ипотечных программ, внедрения системы льготного кредитования, иных мер стимулирования рабочих и инженеров предприятий отрасли.