Оргкомитет "Сочи-2014" подписал соглашения с сетью магазинов "Спортмастер", "Бегемот" и оператором торговых автоматов "Ювенко". Теперь они имеют право на продажу товаров с олимпийской символикой.



Благодаря этому лицензионные товары олимпийских игр в Сочи можно будет приобрести не только через интернет-магазин, но и более чем в одной тысячи магазинов по всей стране.

"Ювенко" намерена организовать продажу лицензионной продукции в 600 вендинговых автоматах. Инвестиции в установку автоматов составят более 100 миллионов рублей, они появятся как минимум во всех городах-миллионерах страны.

Товары с олимпийской символикой будут доступны всем россиянам и по цене. Розничная стоимость товаров будет начинаться от 50 рублей (столько будут стоить сувенирные магниты).

Лицензионная программа "Сочи-2014" стартовала в конце 2009 года. В течение пяти лет лицензиатами будет выпущено около пяти тысяч наименований сувенирной продукции с уникальной символикой. Общий объем продаж официальной продукции в отпускных ценах может составить более 500 миллионов долларов, сообщает РИА Новости. Доходы непосредственно оргкомитета "Сочи-2014" от реализации лицензионной программы могут превысить 30 миллионов долларов.



